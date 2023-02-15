تعليق رحلات الركاب في 7 مطارات ألمانية بسبب إضراب العاملين

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أعلنت 7 مطارات ألمانية تعليق رحلات الركاب المنتظمة بعد غد (الجمعة)، وذلك بعد إعلان نقابة العاملين في قطاع خدمات التنظيم التوقف عن العمل بسبب مطالبتها بزيادة الرواتب.

وتشمل الرحلات المعلقة مطارات ميونخ، وفرانكفورت، وهامبورج، وشتوتجارت، ودورتموند، وهانوفر، وبريمن.

وأوضحت متحدثة باسم شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت، أن حركة التشغيل المنتظم لن تكون ممكنة بسبب الإضراب التحذيري، مشيرة إلى أن الرحلات الطارئة سيتم استثناؤها من هذا الإجراء.

وأضافت أن عدد الرحلات المنتظمة التي كانت مقررة في مطار فرانكفورت ليوم الجمعة تبلغ أكثر من ألف رحلة، بينما عدد الركاب المتأثرين 137 ألف شخص.