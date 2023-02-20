«تعليم الأحساء» يوجّه 6 نصائح تساعد على الاستذكار الجيد

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وجّهت إدارة التوجيه الطلابي بإدارة تعليم الأحساء 6 نصائح تساعد على الاستذكار الجيد للطلاب.
وقالت إدارة تعليم الأحساء في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر” إن الخطوات التي تساعد على الاستذكار الجيد هي:
1- التوكل على الله.
2- تنظيم الوقت.
3- إعداد جدول للمذاكرة.
4- اختيار المكان المناسب.
5- توفير الأدوات اللازمة لكل مادة.
6-التخلص مما يشتت التركيز.
ويمكن اللجوء إلى بعض الطرق التي تساهم في حفظ المعلومات لوقت طويل من خلال تدوين الملاحظات الدراسية يدوياً والتي تحسن من فهم الموضوع أو المادة التي يتم دراستها، وكذلك تساعد على تذكرها بشكلٍ أفضل، كما تساعد المذاكرة بصوت مرتفع على التفكير في ما تم قوله، والتأني بالتفكير به لمراتٍ عدّة وهو ما يسهل عملية استرجاعه عند الحاجة له.