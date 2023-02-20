«تعليم الأحساء» يوجّه 6 نصائح تساعد على الاستذكار الجيد

ويمكن اللجوء إلى بعض الطرق التي تساهم في حفظ المعلومات لوقت طويل من خلال تدوين الملاحظات الدراسية يدوياً والتي تحسن من فهم الموضوع أو المادة التي يتم دراستها، وكذلك تساعد على تذكرها بشكلٍ أفضل، كما تساعد المذاكرة بصوت مرتفع على التفكير في ما تم قوله، والتأني بالتفكير به لمراتٍ عدّة وهو ما يسهل عملية استرجاعه عند الحاجة له.