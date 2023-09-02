تعليم الأحساء يُحقق المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2022 -2023

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حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء المركز الأول على مستوى المملكة بفوز الطالب حسين بن صالح المهدي، في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2022 -2023 في دورتها السابعة التي أعلن عنها في محافظة الطائف أمس، من بين 1.200.000 طالب وطالبة من 40 إدارة تعليمية بالمملكة.

وأشار مدير عام التعليم بالأحساء حمد العيسى، إلى أن الطالب بهذا الفوز سيمثل المملكة للمنافسة على مستوى الدول العربية والتي ستقام منافساتها خلال الفترة القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنياً أن يحقق الطالب مراكز متقدمة في المسابقة.