تعليم الباحة يحتفي بالمعلمين والمعلمات بعدد من الفعاليات

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احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, باليوم العالمي للمعلم، حيث أعدت مدارس المنطقة العديد من البرامج الاحتفائية بالمعلم والمعلمة عبر قنواتها المتعددة وفي مناشطها المختلفة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني على سمو رسالة المعلم والمعلمة ودورهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمعلمين والمعلمات يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة “أيدها الله” نحو الارتقاء بمهنة التعليم والمعلِّم على حدٍّ سواء، التي تبلورت من خلال ما يحظى به التعليم من دعم متواصل ورعاية كريمة على مدى الأيام؛ ما يؤكد التوجُّه بضرورة إيلاء العلم والمعلِّم جلّ الاهتمام والتقدير.

ونوه المدير العام بحرص الإدارة العامة لتعليم المنطقة على الاحتفاء بيوم المعلم العالمي لتكريم المعلمين والمعلمات تقديراً لرسالتهم العلمية والوطنية السامية، الذين سطروا من مسيرة التعليم نموذجاً ملهماً ورسائل مفعمة بالإنسانية والعطاء، ليثبتوا قولاً وعملاً أن المعلمين والمعلمات أهل القيادة والقادرين على إعادة تصوُّر المستقبل.

يذكر أن جميع المدارس بالمنطقة نفذت جملة من البرامج التربوية لتفعيل المناسبة وإظهارها بالوجه اللائق شملت تكريم المعلمين المتميزين في المدرسة, وكذلك إقامة الحوارات واللقاءات التربوية التي تتناول مكانة المعلم والمعلمة.