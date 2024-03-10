“تعليم الباحة” يحتفي بيوم العلم الوطني

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تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بمناسبة يوم العلم الوطني على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها بدءًا يوم غدٍ وعلى مدى أربعة أيام، حيث تتضمن رفع العلم على جميع المباني وغيرها من الفعاليات الهادفة؛ لتعظيم رمزية العلم الوطني ودلالته التاريخية لدى الطلاب والطالبات.

وأوضحت الإدارة أن الاحتفاء بيوم العلم سوف يكون عبر خطة تتضمن التعريف بهده المناسبة والقيمة الوطنية للعلم، وتعميق الوفاء في نفوس الطلاب والطالبات لهذا الوطن الغالي، إضافة للتعريف بالمراحل التاريخية لتطور رايتنا ودلالات الرموز التي تحملها، والبروتوكولات الرسمية لاستخدام العلم وتعزيز أهمية الحفاظ عليه وعدم العبث به.

وأضافت الإدارة أن الفعاليات تشمل على تخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن تعظيم العلم الوطني، والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية وتنفيذ مسابقات ثقافية تشير إلى الاعتزاز والشموخ والانتماء بالاستفادة من المضامين التي يحملها العلم الوطني، والحديث عن تاريخ العلم السعودي واستثمار دروس التربية الفنية بالمدارس لنشر ثقافة العلم الوطني، ورسم مراحل تطوره التي تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية.