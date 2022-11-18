تعليم الباحة يعقد الجلسة الأولى لمجلس الإدارة التعليمي

المناطق_صقر الغامدي

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس الخميس الجلسة الأولى لأعمال مجلس الإدارة التعليمي؛ والمنعقدة بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للتعليم بالباحة، وذلك بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية والمساندة وجميع أعضاء المجلس بقسمي البنين والبنات.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني في مستهل كلمته بأعضاء المجلس ونوه بالدعم الكبير الذي يلقاه التعليم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير المنطقة والمتابعة الدائمة والمشاركة الفاعلة لمختلف مناسبات التعليم ، مثمنا الخطوات المتسارعة التي تقوم بها وزارة التعليم من خطوات تطويرية أحدثت حراكا إيجابيا نحو دعم العمل التعليمي، مؤكدا على أهمية الاستعداد للاختبارات النهائية للفصل الأول واستكمال كافة الترتيبات الخاصة التي تضمن سير الاختبارات في أجواء محفزة ومهيأة بالتجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية، كما أكد على أهمية مجلس الإدارة التعليمي و ما يقوم به من دور بناء في الرقي بأداء الميدان التربوي في المنطقة، من خلال ما يجب أن يضطلع بمهام وقرارات كبيرة تهدف إلى تطوير التعليم في المنطقة وتجويد العمل ووضع الحلول والمعالجات اللازمة للمشكلات التربوية التي قد تقع في الميدان، ورسم الخطط والتطلعات التي تتفق مع توجهات الوزارة نحو الرقي بالتحصيل الدراسي وتحسين المخرجات التعليمية ورفع الأداء وتقويمه ومناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة، ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرارات والاتجاه نحو اللامركزية ودعم التواصل بين التعليم والمجتمع.

بدوره استعرض أمين الإدارة خميس بن عبد الرحمن القفعي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والتي استهلتها مشرفة أمانة التعليم فتحية عطية الغامدي بتقديم تقرير عن أعمال المجلس في العام الماضي، إثر ذلك عرض مدير وحدة التوعية الفكرية سالم عبدالرحمن سحمي أهداف وأدوار ومنطلقات الوحدة، في حين قدم مدير تقنية المعلومات خالد صالح طريفة ومشرف التجهيزات المدرسية محمد حسن تقريرا حول مستوى تفعيل الشاشات التفاعلية في المدارس وواقع استخدامها، وتناول رئيس مركز المتابعة والدعم الفني لمنصة مدرستي أحمد أبو راس واقع تفعيل منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول.

وشهد المجلس في ختامه مناقشة العديد من الموضوعات والمداخلات التي تعنى بتحسين وتجويد الأداء، وخلص إلى العديد من التوصيات التي أقرها أعضاؤه.