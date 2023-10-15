“تعليم الحدود الشمالية” يدعو الطلبة للمشاركة في برنامج ريادة الأعمال “ريادي”

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دعت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، طلبة مدارس التعليم العام في المرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية وبرامج التربية الخاصة بالمنطقة، للمشاركة في مشروع ريادة الأعمال “ريادي 1445”.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم، إلى جانب بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه، وتحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلبة وتوفير بيئة تنافسية تشبع اهتماماتهم.

وأوضح متحدث تعليم المنطقة عبدالهادي الشمري، أن برنامج “ريادي” يضم أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال، عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وكذلك تدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى التدريب على الممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مهارات ريادة الأعمال من خلال المنصة الافتراضية “مهارات ريادي”، وتنفيذ معارض افتراضية وواقعية، وتنظيم مسابقات ومنافسات ضمن “أولمبياد ريادة الأعمال” لتحدي الأفكار والأفلام الريادية، وعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي.