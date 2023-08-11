تعليم الحدود الشمالية يطلق خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية‬ ، خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية ، و التي تبدأ يوم الاثنين المقبل، وتستمر لمدة أربعة أيام ، و ذلك بجميع القطاعات التعليمية التابعة للإدارة.

وتتضمن الخطة التطويرية تنفيذ 82 برنامجا تدريبًا بواقع 164 يوما، يقدمها نخبة من المشرفين التربويين، بجميع التخصصات التعليمية و المهارات التدريسية و التربوية والتعليمية والتي تستهدف معلمي المدارس والطاقم الإداري.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة عبدالهادي الشمري، أن برامج التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية التي تقدمها الإدارة تهدف إلى الحفاظ على النمو المستمر للمعلمين و تطوير مستوى الأداء المهني لهم وتعزيز مهارتهم التعليمية، ورفع مستوى مقدرتهم على الإبداع والتطور، وتجديد معلومات المعلمين والمامهم بالتقنيات الحديثة فى التعليم والتدريس، والاهتمام بالأساسيات المهنية من خلال رفع فاعلية المعلم ورفع كفايته الإنتاجية، والاطلاع على أحدث النظريات فى التدريس وأحدث التقنيات المستخدمة فى التدريس مثل استخدام الأساليب الجديدة كالتعليم المبرمج والتعليم الذاتى.

وبين الشمري أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة انهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، من أعمال و خطط الصيانة، والتجهيزات المدرسية، وبرامج تدريب المعلمين والمعلمات، وبرامج الأنظمة التقنية وتهيئة الطلبة الجدد، إضافة إلى تطبيق الخطط المعدة مسبقا لإجراءات الأمن والسلامة للمباني التعليمية، وما يتعلق بالنقل المدرسي.