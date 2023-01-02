تعليم الحدود الشمالية يعلن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً

المناطق_الحدود الشمالية

أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم، عن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة “بنين وبنات”وحتى يوم الخميس نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت أنه حرصاً على سلامة الجميع و بناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة (9) صباحًا ، وذلك من يوم الاثنين 1444/06/09 حتى يوم الخميس 1444/06/12 ، في جميع مدارس المنطقة (بنات و بنين).