تعليم الحدود الشمالية يكرم المدارس المشاركة في دوري كرة القدم للفتيات

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كرمت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، المدارس الفائزة والمشاركة في دوري مدارس كرة القدم للفتيات في نسخته الأولى في عام 2022، حيث تمكنت 16 مدرسة ابتدائية يمثلون 31 فريقًا، و 11 مدرسة من المرحلة المتوسطة يمثلون 18 فريقًا، و 8 مدراس من المرحلة الثانوية يمثلون 20 فريقًا، بإجمالي 686 طالبة مشاركة من الوصول للتصفيات النهائية.

وقد كرمت إدارة التعليم فريق الهمة الفائز بالمركز الأول على مستوى المنطقة من المرحلة الثانوية، وفريق النخبة لوصوله للمرحلة النهائية على مستوى المملكة بـ 20 طالبة.

يذكر أن وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم، أطلقت مشروع دوري المدارس لكرة القدم للبنات في مختلف محافظات ومدن المملكة كجزء من تطوير منظومة كرة القدم النسائية.