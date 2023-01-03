تعليم الخرج: استمرار الدراسة عن بعد غدا الأربعاء

أعلنت إدارة تعليم الخرج، اليوم، استمرار الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي، غدا الأربعاء.

وجاء في بيان للإدارة: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة مدرستي ، يوم غدٍ الأربعاء 11 / 6 / 1444 هـ بمدارس الخرج والدلم، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس .