تعليم الخرج: استمرار الدراسة عن بعد غدا الأربعاء

أعلنت إدارة تعليم الخرج، اليوم، استمرار الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي، غدا الأربعاء.
وجاء في بيان للإدارة: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة مدرستي ، يوم غدٍ الأربعاء 11 / 6 / 1444 هـ بمدارس الخرج والدلم، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس .
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ..
تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر #منصة_مدرستي ،يوم غدٍ الأربعاء 11 / 6 / 1444 هـ بمدارس الخرج والدلم، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس . pic.twitter.com/uwzp1YPiCm
— إدارة تعليم الخرج (@MOE_KRH) January 3, 2023