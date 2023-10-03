تعليم الخرج يحتفي بمعلميه ومعلماته في يومهم العالمي 2023

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تقديرا لجهودهم في ميدان العلم والمعرفة، وعرفانا بدورهم التربوي والتعليمي؛ وجَّه مدير التعليم في محافظة الخرج، أ.د خالد بن عبدالله العتيبي، كافة مدارس تعليم الخرج والأقسام المعنية في الإدارة؛ للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات ؛ وأكد العتيبي في تعميمه الخاص باليوم العالمي للمعلم على أهمية أن تعزز هذه البرامج؛ المكانة التي يتمتع بها المعلم والمعلمة، وتبرز ما يقومون به من جهود، باعتبارهم الركيزة الرئيسية للعملية التعليمية. وحسب هذا التوجيه ستنفذ البرامج والفعاليات الخاصة باليوم العالمي للمعلم في إدارة تعليم الخرج ومدارسها خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 1445/3/20 هـ حتى يوم الأحد 1445/3/23 هـ. .

من جانبها قامت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الخرج بالاستعدادات الاستباقية لاطلاق ( حملة يوم المعلم العالمي) اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19 /3 /1445 هـ وتنفيذ خطة متكاملة تتواكب مع قيمة هذه المناسبة، وحسب هذه الخطة فإن البرامج التي ستنفذ في هذا العام بمناسبة (اليوم العالمي للمعلم) تهدف إلى: إبراز دور المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي، وتعزيز مكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات، والتأكيد على جهودهم في بناء الأجيال التي ستساهم في أمن واستقرار وتنمية الوطن، كما تهدف البرامج إلى تأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلمين والمعلمات.

أما على صعيد الميدان التربوي فمن المتوقع أن تتفاعل المدارس بنين / بنات مع هذه المناسبة، وذلك تقديرا وعرفانا بجهود المعلمين والمعلمات، وفي هذا الصدد دعت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الخرج كافة المنسقات والمنسقين الإعلاميين إلى أهمية تغطية، ونشر البرامج والفعاليات المنفذة في هذا الإطار، والاهتمام بجودة البرامج وتفعيلها.

الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم يصادف في كل عام (الخامس من شهر أكتوبر) ويأتي هذا العام تحت شعار: المعلمون الذين نحتاج إليهم للتعليم الذي نريده، وهو الشعار المعلن من قبل منظمة اليونيسكو.