تعليم الرياض يحصد 445 ميدالية في مسابقة بيبراس 2022

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حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 445 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية 2022م التي أعلنت نتائجها أمس الأول متقدمين على طلاب وطالبات أكثر من 25 دولة مشاركة في المسابقة وفق ما أعلنته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

وأقيمت مسابقة بيبراس الدولية عن بُعد في الفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس خلال الفترة من 27 / 9 / 2022 وحتى 21 / 11 / 2022م .

ويأتي ذلك بعد حصول تعليم الرياض الأسبوع الماضي على المركز الأول عالميا في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت التي أقيمت في ألمانيا وعلى جائزتين في مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد ، وحصد موهوبو وموهبات تعليم الرياض 67 ميدالية ذهبية و 127 ميدالية فضية و251 ميدالية برونزية.

وتطلع مدير التعليم بالمنطقة الدكتور حسن خرمي إلى أن يكون هذه الفوز حافزاً لأقرانهم للتميز وتمثيل المملكة في المحافل الدولية, منوهاً بدعم القيادة الحكيمة وتشجيعها غير المحدود لأبناء الوطن المتميزين والمتميزات، وبدور معالي وزير التعليم وقيادات الوزارة وفريق العمل في موهبه في تمكينهم ورعايتهم لتحقيق شغفهم في مواهبهم التي يمتلكونها التي ستعود إيجاباً على الوطن.

يذكر أن بيبراس مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار، باستخدام مجموعة من مهارات وتقنيات حل المشكلات، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، وتتكون من مجموعة من المشكلات القصيرة عبر الإنترنت، التي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي وتقنيات حل المشكلات.