“تعليم الرياض” يشارك في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ب 150 منتجًا إعلاميًّا

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تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بعدد من الفعاليات والمبادرات الإعلامية ضمن حملتها الإعلامية التوعوية عن التوعية بأضرار تعاطي “المخدرات ” في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تنفذها الأجهزة الأمنية وجميع القطاعات ذات العلاقة للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر بشكل مباشر على الفرد والمجتمع بشكل عام.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة ، عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أصدرت العديد المنتجات الإعلامية التوعوية ونشرتها في عدد من منصات التواصل الاجتماعي، حيث استهدفت جميع أفراد المجتمع وبلغت ١٥٠ منتجًا إعلاميًا يستهدف التوعية والتوجيه والتثقيف والتحذير من المخدرات أعدها خبراء في الإعلام والتربية.

وأكد أن المنتجات الإعلامية شملت توجيهات عامة لأولياء الأمور والطلاب والطالبات، كما تضمنت نصائح وتوجيهات تربوية لاستثمار أوقات الإجازة الصيفية وأوقات الفراغ بشكل عام بما يفيد؛ كممارسة الرياضة، والالتحاق ببرامج تدريبية في عدد من المجالات المتنوعة، التي تعود بالفائدة والمتعة، مبينا أن بعض المنتجات الإعلامية تناول الجهود الكبيرة لجنودنا البواسل في التصدي لهذه الآفة بكل حزم حمايةً للوطن والمجتمع.

وشدد أن الحملة تأتي في إطار حرص “تعليم منطقة الرياض” على ترجمة الخطط التي ترسمها وزارة التعليم لتنفيذ البرامج الإرشادية والصحية، وتفعيل الشركات المجتمعية.