تعليم الرياض ينظم ورشة عمل بعنوان “المهارات الإعلامية وتطويرها.. تنمية وتطوير”

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نظمت إدارة الإعلام والاتصال في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورشة تدريبية بعنوان “المهارات الإعلامية.. تنمية وتطوير” لمنسقي ومنسقات الإعلام في مكاتب التعليم، رعاها مدير الإدارة الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المتحدث الرسمي لها، عبدالسلام الثميري، أن الإعلام السعودي شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية ومواكبة مستمرة للتطورات الحديثة في الإعلام ووسائله.

وبين أن الإعلام في الإدارات والهيئات الحكومية يقدّم المعلومات والأخبار والتقارير الإعلامية كجزء من الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه الجهات.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تفعيل دور المنسق والمنسقة الإعلامية وتنمية مهاراتهم ليصبحوا حلقة وصل بين مدارسهم وإداراتهم مع إدارة الإعلام والاتصال للخروج بالمحتوى الذي يليق بالنشر عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، منوهاً بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق دليل الحوكمة والسياسات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد أهمية الدور الريادي الذي يقوم به المنسق الإعلامي والمنسقة الإعلامية في المدارس، بما ينعكس على تعزيز الهوية الوطنية والولاء في نفوس الطلاب والطالبات والوصول بمضامين رسالتهم الإعلامية لجميع أفراد المجتمع محققة أهداف الوزارة في هذا الشأن.

بعد ذلك قدمت العديد من أوراق العمل عن “التعامل الأمثل مع ما ورد في دليل الحوكمة والالتزام بالسياسات العامة في شبكات التواصل الاجتماعي”، و “تنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي”، و “سياسات النشر اللغوي في شبكات التواصل الاجتماعي”، و “الضوابط اللغوية في كتابة التغريدات”، و “إعداد التقارير الإعلامية الإلكترونية التفاعلية في ختام الحملات الإعلامية التي تنفذها إدارة التعليم في المناسبات الوطنية والتعليمية”، و “التقارير الإعلامية التفاعلية في المناسبات النوعية”.