تعليم الزلفي: استمرار الدراسة عن بعد غدا الخميس

أعلنت إدارة تعليم الزلفي، اليوم الأربعاء، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الخميس، بسبب الحالة الجوية.

وجاء في بيان رسمي عن الإدارة: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ، تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الخميس 12 / 6 / 1444 هـ لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الزلفي”.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.