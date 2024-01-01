تعليم الشرقية يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في “مبرمجي ذكاء المستقبل”

المناطق_ المنطقة الشرقية

دعا تعليم المنطقة الشرقية الطلاب والطالبات في الصف الثالث متوسط والمرحلة الثانوية للتسجيل في برنامج “مبرمجي ذكاء المستقبل “، والذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ‘سدايا’ في نسخته الرابعة.

وأوضح تعليم الشرقية أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات الطلاب وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول على الرابط https://sdaia.gov.sa/ar/Sectors/academy/Pages/programs.aspx، مشيراً أن التسجيل في البرنامج ينتهي بتاريخ 11 يناير الجاري. وأفاد أن البرنامج سينطلق في عن بعد بتاريخ 21 يناير 2024، ويُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، منوهاً أن البرنامج سيقدم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يومياً, ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة.