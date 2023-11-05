“تعليم الشرقية” يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة المنافسات المسرحية

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دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أبناءها طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة في مدارس التعليم العام (حكومي / أهلي) وكذلك طلبة التربية الخاصة والمدارس العالمية، للمشاركة في مسابقة المنافسات المسرحية، ويأتي ذلك ضمن مهرجان المسرح المدرسي الذي ينفذ بالشراكة مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.

وأوضحت الإدارة، أن مسابقة المنافسات المسرحية تهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وإكساب الطلاب القدرة على التعبير عن ذواتهم وأفكارهم، وصقل المواهب المسرحية الطلابية، وتحسين الطلاب من الأفكار السلبية وتوجيههم التوجيه السليم، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه وبمن حوله ومساعدته على بناء شخصيته المتزنة.

وبيّنت أنه يشترط في المشاركات الالتزام باللغة العربية الفصحى، على ألا تزيد مدة العرض المسرحي عن 30 دقيقة، وتعطى الإدارة 30 دقيقة للتجهيز قبلاً، و 15 دقيقة الالتزام بتقديم العروض المسرحية في الموضوعات التربوية والاجتماعية والوطنية والتاريخية، والتأكيد على إسناد عددٍ من المهام الفنية في العرض المسرحي، وللطلاب استخدام الديكور البسير المعبر، مع مراعاة الإبداع والابتكار.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى في: (أفضل عرض مسرحي متكامل، أفضل مخرج، أفضل ديكور، أفضل ملابس، أفضل إضاءة، أفضل مؤثرات، أفضل ممثل، أفضل مكياج.