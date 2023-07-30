تعليم الشرقية يطلق برامج التطوير المهني الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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أطلقت إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث بقطاعيها البنين والبنات اليوم، منظومة برامج التطوير المهني الصيفية التي تقيمها عن بـــعد عبر المنصات الإلكترونية والموجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية التي تتنوع مجالاتها وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البرامج التي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية يأتي منها: برنامج ‏الاختبارات المعيارية لمعلمي العلوم، والقيادة التحويلية، ومهارات سكامبر لتنمية التفكير الإبداعي وتوظيفها في العملية التعليمية، والتدريس الفعال، وإستراتيجية التعلم القائم على المشروع، فيما البرامج التي تستهدف شاغلات الوظائف: المختبرات الافتراضية، والتعلم القائم على المشاريع العملية، وقيادة التعلم، وتنمية دافعية المتعلمين للتعلم، وبرنامج واعي لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات.

يذكر أن المتدربين سيحصلون في نهاية البرنامج على شهادة حضور برنامج تدريبي، إضافة إلى احتساب البرامج في نقاط التطوير المهني.