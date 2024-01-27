تعليم الشرقية يطلق مبادرة تحسين المشهد الحضري في مدارس المنطقة

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم، المرحلة الأولى من مبادرة تحسين المشهد الحضري في مدارس المنطقة للبنين والبنات والمباني التابعة للإدارة، بإشراف قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

وأوضحت الإدارة أنها أعدت خطة تنفيذ للمبادرة تشمل أعداد المتطوعين والمتطوعات من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات والمدارس المستهدفة ضمن كل مرحلة من مراحل المشروع، الذي يتضمن توفير فريق دعم ومساندة في كل عملية من عمليات التنفيذ المكون من ” منسق أو منسق أمن وسلامة، منسق صحي، ورائد ورائدة النشاط ومعلم فنية ومشرف للصيانة” سواء لطلاء الجدران والأسوار أو عمليات التشجير الواسعة داخل الحرم المدرسي أو خارجه.

وأشارت إلى أن عمليات تنفيذ المبادرة تتم خارج أوقات العمل الرسمي، وتتطلب موافقة أولياء الأمور عند مشاركة الطلبة، ويمكن لطلاب وطالبات التعليم المستمر من المرحلة الثانوية المشاركة في البرامج، مؤكدةً أن حجم التفاعل من الطلاب والطالبات عالٍ لتحسين مدارسهم وتشكيلها باللمسات الجمالية والإبداعية، لتحقيق مستهدفات إدارة التعليم بتعزيز وتحسين البيئة المدرسية، وتفعيل الشراكات المميزة مع الجهات الحكومية للإسهام في مشاريع نوعية لتعظيم أثر المخرجات.

يُذكر أن المرحلة الأولى للمبادرة تشمل 4 مدارس 2 للبنين و 2 للبنات إلى حين رصد جميع المنشآت التعليمية التي يعمل عليها فريق آخر في الخدمات المساندة.