تعليم الشرقية ينظم اللقاء التعريفي الأول لمنسقي وحدة التوعية الفكرية

المناطق_ المنطقة الشرقية

نظم تعليم المنطقة الشرقية أمس، اللقاء التعريفي الأول لمنسقي وحدة التوعية الفكرية لمكاتب التعليم للفصل الدراسي الثاني، وسط مشاركة المنسقين بقطاعي “البنين والبنات”.

ويهدف اللقاء إلى تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة، وتجويد خطط العمل والمهام المناطة بالوحدة، والعمل في الوقت نفسه على رفع سقف تطويرها، وعرض منجزات وحدة التوعية الفكرية والتعريف بالمهام والمسؤوليات الخاصة، والتعريف بمهام ومسؤوليات مكاتب التعليم ومدير المدرسة والموجه الطلابي، إضافةً إلى مناقشة مهام منسق وحدة التوعية الفكرية، وآلية الرفع لطلب تنفيذ البرامج.