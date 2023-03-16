تعليم الشرقية ينظم ملتقى الرياضيات الأول

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نظم تعليم المنطقة الشرقية بقطاعيه “البنين والبنات” اليوم، فعاليات ملتقى الرياضيات الأول “الرياضيات للجميع” وذلك على مسرح مبنى التعليم بالمنطقة.

ويسعى الملتقى إلى تطوير أساليب خارطة الرياضيات الواسعة، وتعزيز دور تعليم وتعلم الرياضيات ومراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة، ورفع سقف ناتج التعلم، والعمل على تحقيق جودة مخرجات التعليم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي وسعياً نحو الريادة والتميز وتعزيز الأثر الإيجابي.

وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، أن اللقاءات التعليمية والتربوية تمثل ملمحاً مهماً في إثراء المعرفة وإنتاجها ومساحة لمناقشة أولويات العمل والحلول الممكنة وتقديم أفضل المبادرات والتجارب الميدانية، والمداولة حول تجويد الممارسات التعليمية التي معها يتحقق التحسين الذي تنشده وزارة التعليم في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة “أعزها الله” لإيمانها التام بأن الاستثمار يكمن في تنمية عقول أبناء وبنات الوطن.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، إلى حزمة من أوراق العمل التي شهدها الملتقى، والتي جاءت بعناوين مختلفة منها “تعليم وتعلم الرياضيات المدمج”، و”حساب اللاشيء” و” الرياضيات المالية” و”معالجة فجوة مسائل التحصيلي في التفاضل والتكامل” و”إستراتيجية KWLH لاستيعاب المفاهيم الرياضية” و”أثر ممارسة التعلم بالمشاريع وفق منحى سيتم على التحصيل الدراسي” و”نموذج مجتمع التعلم المهني في مادة الرياضيات وفق منحنى بحث الدرس”.