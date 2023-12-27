تعليم الشرقية ينظم ورشة برنامج “تكافل الخيري”

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نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارتي التوجيه الطلابي بقطاعيه “البنين والبنات”، اليوم ورشة عمل تعريفية ببرنامج تكافل الخيري؛ وذلك بمقر مسرح مبنى الإدارة الرئيسي بالدمام.

وتأتي الورشة في إطار الاطلاع على آليات ومراحل العمل بالبرنامج؛ ووضع فرص التحسين وتحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة بما يحقق الأهداف الملموسة.

وأوضح تعليم الشرقية، أن الورشة سلطت الضوء على الهدف الأساسي من برنامج تكافل الخيري، والتعريف بلجنة تكافل ومهامها، واستعراض الدليل التعريفي الميداني لها، والتعليمات الخاصة ببطاقة الصراف الخاصة بالبرنامج، والوقوف على ملاحظات زيارة مشرفي تكافل للمدارس.

وأشار إلى سعي مؤسسة تكافل الخيرية لأن تكون معيناً للموجه الطلابي لأداء دوره التوجيهي مع الطلاب والطالبات ذوي الظروف بتقديم المساعدات المادية والعينية والتدريبية وابتكار البرامج النوعية لتلك الفئة من الطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم وتفوقهم الدراسي وبناء الثقة في قدراتهم كهدف أساسي من أهدافها وإيجاد بيئة تعليمية محفزة.