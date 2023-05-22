تعليم الشرقية ينفذ برنامجاً تدريبياً للغة الإشارة السعودية

المناطق_المنطقة الشرقية

نفذت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أمس، برنامجاً تدريبياً للغة الإشارة السعودية، وذلك على هامش أسبوع الأصم العربي 48.

ويهدف البرنامج الذي يقام في مقر تدريب شركة كهرباء السعودية، إلى إكساب المتدربين مهارات لغة الإشارة السعودية الوصفية والأبجدية لتمكينهم من التواصل مع المستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بمشاركة الإدارات الحكومية والقطاعات الخدمية بالمنطقة.

وأوضح تعليم الشرقية، أن إدارة التربية الخاصة تنفذ أكثر من 45 برنامجاً يخدم ما يزيد عن 650 طالباً وطالبة كبرامج الإعاقة البصرية واضطرابات التوحد والإعاقات العقلية وصعوبات التعلم وفرط الحركة وتشتت الانتباه، إضافة إلى مبادرة “إشارتي” التي تتعاون فيه مع كافة القطاعات التعليمية وغير التعليمية كوزارة الزراعة والدفاع المدني والدوريات الأمنية وشركة مطارات الدمام وغيرها في سبيل توعية أطياف المجتمع بطرق التواصل مع فئة الصم والبكم، من خلال دورات مكثفة يقدمها أخصائيي إدارة التعليم بالمنطقة، إضافة إلى خدمات مركزي التربية الخاصة للخدمات المساندة في الدمام والقطيف.