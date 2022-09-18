تعليم الشرقية يُنفّذ برنامج تدريب وتأهيل مشرفيين صحيين في قطاع التعليم

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نفّذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي، برنامجاً بعنوان “تدريب وتأهيل مشرفي الشؤون الصحية”، الذي يهدف إلى تأهيل عدد من المشرفيين الصحيين في قطاع التعليم بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم الشرقية سعيد الباحص، أن هذا البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى يومين تضمن عدداً من المحاور التي يأتي أبرزها هيكلة إدارة الشؤون الصحية المدرسية، ومهام إدارة مشرفي الشؤون الصحية المدرسية، ومؤشرات أداء مشرف الشؤون الصحية المدرسية، ومفهوم الإشراف التربوي، والموجهين الصحيين، وأسس إعداد التقارير وكتابة التوصيات، المقدمة عن التوعية الصحية، إضافةً إلى دور الموجهة الصحي في التوعية الصحية.

من جانب آخر اختتم تعليم الشرقية ورش عمل لتحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بمشاركة 9 إدارات تعليم بالمملكة.

وتناولت ورش العمل عدداً من المحاور أبرزها نظام الرخصة المهنية للمعلمين وتعريف المستفيدين بالمعايير العامة ومكونات كل معيار، كما تضمنت تحليل نتائج المعلمين والمعلمات في مكونات الاختبار العام وإعداد المختبرين وخصائصهم ومقارنة النتائج على مستوى الدرجات الكلية والتحصيلية بين إدارات التعليم وطرق تحليل المعايير، وذلك بهدف بناء برامج تدريبية وتطوير النماذج والأدوات.