تعليم الطائف يدرب الطلاب على مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024

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شرعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي الموهوبين “بنين، بنات”، بتدريب الطلاب و الطالبات المسجلين في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024، التي أطلقتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم وفق خطة التحول الوطني نحو مجتمع معرفي مبدع ومبتكر وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة علمية تنافسية محفزة وداعمة للإبداع والابتكار.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تهيئة البيئة التنافسية التي من شأنها تنمية روح الإبداع لدى الطلبة والطالبات في المجالات العلمية والتقنية وإكسابهم مهارات البحث العلمي بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز مواهبهم وملكاتهم العلمية الخاصة.

وتخضع الخطة التنفيذية للأولمبياد لعدد من المراحل، حيث تتولى موهبة تشكيل لجنة أكاديمية لتحكيم المشاريع المسجلة في الموقع إلكترونياً لترشيح الأفضل منها بهدف المشاركة بها في المعارض المركزية وفق معايير جودة المشاريع.