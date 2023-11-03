تعليم الطائف يدشن معرض التجارب الكيميائية تزامنا مع الأسبوع العربي للكيمياء 2023م

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دشن تعليم الطائف أمس معرض التجارب الكيميائية المتزامن مع فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء 2033، الذي ينظمه إدارة النشاط الطلابي ، العلمي “بنين وبنات”.

واشتمل المعرض على مشاركات لمجموعة من مدارس المحافظة بنين وبنات، وسلطُ الضوء على التجارب الكيميائية الحية والصناعات والكيميائية البسيطة أجراها الطلاب والطالبات أمام الحضور، و تنمية التفكير العلمي والإبداعي، وتقوية الذاكرة، كما استُعرضت بعض التجارب البديلة والتي تخللها مناقشة الطلاب عن بعض المفاهيم العلمية, إضافة إلى محاضرة علمية مصاحبة للمعرض عن أهمية الكيمياء قدمها من جامعة الطائف أحمد فلاتة بحضور عدد من المعلمين والمعلمات والأكاديميين والمهتمين.

ويعد برنامج الأسبوع العربي للكيمياء أحد برامج النشاط العلمي والذي نفذ في جميع مدارس المحافظة ، وشارك به طلبة التعليم العام بجميع المراحل بهدف إبراز دور العلماء المسلمين في علم الكيمياء، و تنمية مهارات الطلبة العلمية التي تسهم في رفع نواتج التعلم، وإبراز جوانب الإبداع، و تنمية مهارات البحث العلمي و عرض البحوث والتجارب العلمية وإثراء الجانب المعرفي والمهارى لدى الطلبة في الموضوعات المتعلقة بعلم الكيمياء.

مما يذكر أن معرض الكيمياء يهدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية لدى الطلاب،والطالبات وإثراء الميدان التربوي ونقل الخبرات التراكمية، وإبراز جهود المدارس للأعمال المقدمة والمتميزة، و تعزيز قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لدى الطلاب، وإذكاء روح التنافس بين المدارس من خلال إقامة مسابقات ومعارض.