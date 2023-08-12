تعليم الطائف يكمل استعداداته للهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس

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أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ،جاهزية أكثر من 1200 مدرسة للبنين والبنات في جميع المراحل الدراسية لاستقبال الهيئتين التعليمية والإدارية بعد غدٍ استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد والذي سينطلق الأحد 4 صفر 1445 .

ورحب المدير العام للتعليم الدكتور سعيد الغامدي بجميع الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية، معرباً عن تطلعه إلى تكامل الأدوار ومضاعفة الجهود لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أن التوقيت الزمني لدوام الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس سيكون عند الساعة 7.30 صباحاً بداية من يوم الأحد 26 محرم 1445هـ وحتى الخميس 1 صفر 1445هـ . فيما سيكون دوام الطلاب والطالبات صيفي حسب التعاميم المبلغة سابقاً .