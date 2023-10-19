تعليم العلا يطلق مسابقة المدارس للشعر العربي

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أعلنت إدارة تعليم محافظة العلا،بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ،عن إطلاق مسابقة ” المدارس للشعر العربي”،لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية،تزامناً مع عام الشعر العربي 2023،، التي تتكون من مسارين،كتابة الشعر “الفصيح- النبطي”،وإلقاء القصائد، وفق الضوابط والمعايير المحددة.

وتهدف ادارة تعليم العلا من المسابقة، إلى ترسيخ القيم الأصيلة في الشعر العربي ومكانته التاريخية لدى العرب،

وتعزيز الانتماء الثقافي للمملكة،حيث حددت الضوابط والمعايير التالية:أن تكون القصيدة من إنتاج الطالب أو الطالبة،ومعبِّرة عن إحدى الموضوعات المقترحة “الوطن ،العلا،رؤية المملكة 2030،رؤية العلا،وألا تقل عدد أبيات القصيدة عن سبعة أبيات وألا تزيد عن ثلاثة عشر بيتًا،وأن تكون القصيدة سليمة في وزنها وقافيتها ومعناها وذات إبداع شعري” .

كما خصصت إدارة تعليم المحافظة رابطا للتسجيل عبر موقعها الالكتروني، وحددت آخر موعد لاستقبال المشاركات في تاريخ 1445/5/4هـ .

https://forms.gle/SiDyLUNN3Ug1SAN16