“تعليم القصيم” يستضيف ورشة مواءمة المؤشرات الإستراتيجية الوزارية

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رأس وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطويرالمهندس سعد الغامدي اليوم، ورشة عمل “مواءمة المؤشرات الإستراتيجية والتوجهات المستقبلية للتعليم العام مع الإدارات التعليمية العامة”؛ لاستعراض عدد من أوراق عمل الإدارات التعليمية التي تستهدف تحسين وتطوير المخرجات التعليمية، التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بحضور عدد من قيادات الوزارة، ومديري التعليم بالمناطق.

وكان الوفد الوزاري قد قام بجولة ميدانية على عدد من المدارس والمقار التعليمية، اطلع من خلالها على المبادرات والتجارب التعليمية المنفذة ، وآلية تطبيقها في واقع الميدان التعليمي.

ووقف الوفد خلال الزيارة على مركز الدكتور عبدالرحمن المشيقح للبحث العلمي والابتكار في بريدة، الذي يستهدف تطوير مهارات البحث العلمي للطلاب والطالبات ، وما يضمه من ورش للتصنيع الرقمي، ومعامل للفيزياء التطبيقية والكيمياء الحيوية وهندسة الحاسب الآلي ، والروبوت والذكاء الصناعي، وقاعات الطاقة الشمسية والبديلة، والطيران وعلوم الفضاء، والمكتبة الإلكترونية.

كما زار مركز التطوير المهني للطفولة المبكرة المختص بإعداد وتأهيل الكفاءات التربوية في هذا المجال ، والاطلاع على ما يحويه من تجهيزات ومرافق.

وفي ختام الجولة زار الوفد المعرض الوطني “ملحمة بطولة وميلاد أمة” ، وشاهد من قرب ما يضمه من أركان وأجنحة ومحتويات، تبرز تاريخ وقيمة الوطن وعراقته.