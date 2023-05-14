“تعليم المدينة المنورة” ينظم معرضاً لنشر ثقافة الأمن السيبراني والأمن الرقمي

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تنظم الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة الثلاثاء المقبل، المعرض التوعوي “السلامة السيبرانية والأمن الرقمي” بهدف التعريف بأهمية نشر الأمن السيبراني وحماية المعلومات أثناء استخدام الإنترنت.

ويتضمن المعرض الذي سيقام لمدة ثلاثة أيام أركاناً توعوية تستهدف المنتسبين للقطاع التعليمي, تشمل ركناً لأبرز المنجزات الوطنية في مجال الأمن السيبراني, وأعمال إدارة التعليم بالمنطقة لدى المنصّات الرسمية والمبادرات الحكومية, وركناً خاصاً بتوعية الأطفال في هذا الجانب، وتدريبهم على كيفية حماية الحسابات الشخصية, وتقديم النصائح لهم في التعامل مع الغرباء عبر مختلف المواقع الإلكترونية المستخدمة.

ويقدّم اختبارات لقياس الوعي بالأمن السيبراني, وشروحات حول أبرز التطبيقات العلمية للأساليب والطرق المستخدمة للاختراق، وطرق الحماية التي يمكن اتخاذها لتفادي تلك المخاطر, كما يقدّم المعرض استشارات حول كيفية استرداد الحسابات المخترقة عبر القوات الرسمية.