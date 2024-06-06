تعليم المدينة يشارك في برنامج “المدن الصحية”

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شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس, في اجتماع افتراضي ببرنامج “المدن الصحية” ضمن عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة, وذلك للمساهمة في تعزيز صحة أفراد المجتمع.

وتناول الاجتماع عدداً من المهام التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والبيئية والاجتماعية بالمدينة المنورة منها: الحد من التلوث البيئي, تنفيذ عدد من البرامج لرفع مستوى التوعية الصحية والبيئية, وتعزيز المشاركة المجتمعية في البيئة الصحية الآمنة, دور القطاعين العام والخاص في الجانب البيئي.

يذكر أن برنامج “المدن الصحية ” يسعى لتطوير الخدمات الصحية والبيئية والاجتماعية في المدن, ويهتم بالأنشطة والبرامج المساعدة في نشر الثقافة الفاعلة في المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية, ضمن جهود التنمية المستدامة, فيما يأتي ذلك ضمن التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة.