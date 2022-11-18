تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للطفل

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احتفت إدارة تعليم تبوك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يُحتفى به في 20 نوفمبر من كل عام، تحت شعار معرض “صناع المستقبل”.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير، حرص تعليم المنطقة على العناية بحقوق الأطفال والإسهام في تعزيز شخصياتهم وصقل مواهبهم وتوعية المجتمع بمتطلباتهم، معرباً عن سعادته بما شاهده خلال المعرض من جوانب تعكس الاهتمام الكبير والجهود التي بذلتها اللجان العاملة في الشؤون التعليمية للبنات في الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

واستمع القعير لشرح توضيحي من المساعدة للشؤون التعليمية للبنات الدكتورة أمل العنزي، للأركان التفاعلية والمعرض الذي شارك فيه عدد من الروضات الحكومية والأهلية بالمنطقة.