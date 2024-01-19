تعليم تبوك يحقق الميدالية البرونزية في منافسات اللغة العربية على المستوى الوطني

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حصدت إدارة تعليم تبوك الميدالية البرونزية للبنين والبنات في مسابقة وزارة التعليم “منافسات اللغة العربية على المستوى الوطني” , التي اختتمت فعالياتها أمس بالمدينة المنورة واستمرت على مدى 4 أيام.

وحقق الطالب محمد سلطان العنزي من ثانوية رياض الصالحين؛ والطالبة سما ناصر العثماني من المتوسطة الـ 30 , المركز الثالث في المسابقة والميداليات البرونزية.

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير, للطالب والطالبة ومدرستيهما وأسرتيهما متمنياً لجميع الأبناء الطلبة التوفيق والنجاح وتحقيق المراكز المتقدمة, مهنئاً فريق العمل من الشؤون التعليمية على هذا الإنجاز والتميز.

يذكر أن هذه المسابقة تأتي بصفتها برنامجًا وزاريًا تنافسيًا في آداب اللغة العربية وفنونها، شارك فيها (43) طالبًا وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية يمثلون إدارات التعليم في المملكة، وتهدف إلى تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية وما تجسده اللغة العربية باعتبارها ركيزة من ركائز هذه الهوية, إضافة إلى اكتشاف وتنمية المواهب والملكات اللغوية والأدبية لدى الطلبة.