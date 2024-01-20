تعليم تبوك يدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة كانجارو للرياضيات العالمية

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الطلاب والطالبات، إلى التسجيل في مسابقة “كانجارو” العالمية للرياضيات 2024، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأوضحت الإدارة أن الفئة المستهدفة هي الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأن آخر موعد للتسجيل يوم 28 فبراير القادم.

وأشارت إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وانضمام المتميزين لفريق الرياضيات السعودي للمشاركة في المسابقات الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزء من أجزاء العالم.