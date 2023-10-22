“‫تعليم جازان”: تعليق الدراسة حضوريًّا في مدارس الإدارة غدًا الاثنين

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أكد متحدث تعليم جازان أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ عن بعد عبر منصة مدرستي في مكتب التعليم بوسط جازان والمدارس التابعة له ما عدا مدارس محافظة فرسان.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

أمطار رعدية غزيرة

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.