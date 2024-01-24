تعليم جازان يحتفي باليوم الدولي للتعليم تحت شعار “التعليم من أجل السلام الدائم”

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم 2024 تحت شعار “التعليم من أجل السلام الدائم” من خلال تنفيذ حملة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للإدارة العامة ومكاتب الإشراف والمدارس والشاشات الإلكترونية مستهدفة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والأسر وأولياء الأمور والمجتمع.

وأوضحت الإدارة أن اليوم الدولي للتعليم مناسبة سنوية للاحتفال بالتعليم والتأكيد على دوره الأساسي في بناء المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشارك المملكة في الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم تأكيدًا على دور التعليم في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية والسلام في العالم.

وأشارت إلى أن الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم يهدف إلى إبراز أهمية التعليم الجيد في تعزيز القيم في نفوس الطلاب والطالبات والمجتمع وتزويد الطلبة بالمعارف والقيم والمهارات اللازمة ليصبحوا رسلاً للسلام وبناء المجتمعات وتحقيق التنمية والسلام في العالم, إضافة إلى ترسيخ قيم الأمان والعدالة والتسامح ونبذ التطرف.