تعليم جازان يحتفي بمناسبة يوم العلم بعدد من الفعاليات

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عددًا من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم العلم الوطني، على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها ، وذلك على مدى أسبوع كامل، حيث تتضمن رفع العلم على جميع المباني وغيرها من الفعاليات الهادفة لتعظيم رمزية العلم الوطني ودلالته التاريخية لدى الطلاب والطالبات.

وشارك مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي منسوبي ومنسوبات التعليم الاحتفال بمناسبة يوم العلم من خلال رفع وتحية العلم على السارية المخصصة له أمام مبنى الإدارة العامة مع ترديد النشيد الوطني، بحضور وحدة كشفية من طلاب وطالبات التعليم العام.

وتحتفي الإدارة بمناسبة يوم العلم من خلال تنفيذ خطة تتضمن التعريف بهده المناسبة، والقيمة الوطنية للعلم الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ، وتعميق الوفاء في نفوس الطلاب والطالبات من المواطنين والمقيمين لهذا الوطن بحكومته وشعبه، إضافة للتعريف بالمراحل التاريخية لتطور رايتنا ودلالات رموزه التي يحملها، والبروتوكولات الرسمية لاستخدام العلم، وتعزيز أهمية الحفاظ عليه وعدم العبث به .

كما تشمل فعاليات الإدارة العامة بهذه المناسبة تنفيذ مبادرة تحية العلم لرفع العَلم في الطابور الصباحي على وقع عزف السلام الملكي بجميع المدارس الحكومية والأهلية، بدءاً من اليوم الأحد ولمدة خمسة أيام، إلى جانب العديد من الفعاليات المتنوعة التي تتضمن تخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن العلم وتعظيم مكانته ورمزيته في نفوس النشء، وتخصيص الدقائق العشر الأول من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العلم الوطني، وتخصيص عدد من دروس التربية الفنية لنشر ثقافة العلم الوطني وغيرها من الأنشطة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية.