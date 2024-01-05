تعليم جازان يحصد 49 ميدالية في مسابقة “بيبراس” موهبة للمعلوماتية 2023م

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حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 49 ميدالية في مسابقة “بيبراس” موهبة للمعلوماتية 2023م على مستوى المملكة، والتي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم.

واشتملت الميداليات التي حققها طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على 3 ميداليات ذهبية و18 فضية و28 برونزية متقدمين على أقرانهم من أصل 32094 طالباً وطالبة خاضوا الاختبار من مختلف الجنسيات والمناطق الإدارية التعليمية.

يذكر أن المسابقة تهدف إلى تعزيز المعلومات في علوم الكمبيوتر والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار والتي تعد أحد المحطات الرئيسة المنظمة لإعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وتعد مدخلاً رئيساً لبرنامج موهوبة للأولمبياد الدولي ضمن المنتخب السعودي للمعلوماتية.