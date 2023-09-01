تعليم جازان يحقق المركزين “الرابع والسادس” على المستوى الوطني في تحدي القراءة العربي

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حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المركزين الرابع والسادس على المستوى الوطني في مسابقة تحدي القراءة العربي ، وذلك بعد تحقيق الطالبة جود بنت حسن حدادي من ابتدائية “الحضرور” التابعة لمكتب تعليم صامطة المركز الرابع ، وتحقيق الطالبة همس عيد محمد بكرين من الثانوية الرابعة التابعة لمكتب تعليم أبوعريش المركز السادس ، في الموسم السابع من المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم واستضافها تعليم الطائف .

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي الطالبتين ومدارسهن وأسرهن لتحقيقهن هذا المنجز الوطني ، مشيرًا إلى أن مسابقة تحدي القراءة العربي تهدف للوصول إلى نهضة في القراءة لدى جميع الطلبة في جميع المدارس ، وتنمية الوعي بواقع القراءة العربي وتعزيز الحس الوطني والشعور بالإنتماء، وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات، مشيداً بما يمتلكه تعليم جازان من مواهب طلابية في مختلف المجالات بدعم واهتمام من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم التي أسهمت في رفع اسم المنطقة عالياً وحصد العديد من الجوائز والمنجزات.

يذكر أن مشروع تحدي القراءة العربي، يعد أكبر مشروع عربي لتشجيع الطلاب والطالبات على القراءة وغرس حبها في نفوسهم وإثراء البيئة الثقافية في المدارس، والذي تتولى وزارة التعليم الإشراف على تنفيذه.