تعليم جازان يحقق المركز الثاني عالمياً في معرض تايسف 2024م

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حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المركز الثاني على مستوى العالم في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024م الذي أقيم بالعاصمة التايوانية “تايبيه” والذي تنافس خلاله 54 طالبًا وطالبة من 27 دولة.

وحصدت الطالبة غلا تركي نافع المعبدي من الثانوية الخامسة بجازان التابعة لمكتب التعليم بوسط جازان المركز الثاني على مستوى العالم في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024م ، كما حصدت الميدالية الفضية عن بحثها النوعي في مجال هندسة البيئة ، وذلك ضمن الوفد السعودي المشارك بعدد من الأبحاث والابتكارات المتنوعة.

وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان الطالبة وأسرتها وتعليم جازان بوجه عام بهذا الفوز ، الذي يُعد منجزًا وطنيًا كبيرًا يعكس ما تشهده المملكة من نهضة تعليمية وعلمية كبرى في ظل دعم القيادة الرشيدة، وما يُقدم من برامج نوعية لرعاية الموهوبين والموهوبات، وتقديم الدعم لهم، الأمر الذي أسهم في حصد العديد من المنجزات والجوائز المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أن حصول الطالبة المعبدي على المركز الثاني كان مستحقاً عن البحث الذي تقدمت به في مجال هندسة البيئة بعنوان “تصميم نموذج أولي جديد لسيارة هجينة تعمل بالهيدروجين”، وتضمن تصميمًا مقترحًا لسيارة هجينة جديدة تعمل بالوقود المائي عبر دمج تقنيات مختلفة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والتحليل الكهربائي وخلايا الوقود، والتي تعمل على إيجاد تيار كهربائي مستمر يسمح بتشغيل محرك السيارة.