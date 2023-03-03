تعليم جازان يحقق تصنيفين متقدمين على مستوى الوطن العربي في مبادرة ” الموهوبون العرب “

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حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تصنيفين متقدمين على مستوى الوطن العربي في مبادرة “الموهوبون العرب” في دورتها الثانية 2022 – 2023م، والتي نظمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”؛ لاكتشاف ورعاية وتمكين المواهب العربية الشابة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” وهيئة تقويم التعليم والتدريب .

وحصل الطالب أحمد عبد الوهاب الأمير على تصنيف “موهبة استثنائية”، والذي يعد أعلى تصنيف في المسابقة، فيما حصلت الطالبة آمنة محمد نجمي على تصنيف “موهبة” وهو التصنيف الثاني في المسابقة.

وكانت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، قد أعلنتا الأربعاء الماضي عن نتائج دورتها الثانية من مبادرة الموهوبون العرب وتدشين النسخة الثالثة للمبادرة، الهادفة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم واحتضانهم في العالم العربي، ونشر الوعي حول الموهوبين، للمساهمة في بناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة ورعايتهم من أجل مستقبل زاهر.