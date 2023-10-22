“تعليم جازان” يدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة للمعلوماتية العالمية”

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي جميع الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي للتسجيل في مسابقة “بيبراس” موهبة العالمية للمعلوماتية 2023م ، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

وأوضحت الإدارة أن مسابقة بيبراس تهدف إلى تعزيز المعلوماتية “علوم الحاسب الآلي” والتفكير الحسابي بين طلاب وطالبات المدارس لدى جميع الأعمار، باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى تحفيز الطلبة على تبني مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلـى عناصر سهلة، والتعرف على مبادئ الخوارزميات وتعلم طرق الحل المنهجي غير المباشر وحل أكبر عددٍ ممكن من المسائل في الوقت المخصص.

وبيَّنت الإدارة أن التسجيل في المسابقة ينفذ باللغتين العربية والإنجليزية ويستمر إلى 6 نوفمبر المقبل عبر الرابط: http://www.bebrasksa.org/Pages/register.aspx .