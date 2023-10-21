“تعليم جازان” يدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة راوي الدرعية

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية وطلبة التربية الخاصة، للتسجيل في مسابقة “راوي الدرعية”، التي تُنفَّذ بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ويستمر التسجيل إلى الـ 30 من ربيع الآخر الجاري من خلال الرابط: https://rawidiriyah.sa/.

وأوضحت الإدارة أن المسابقة تأتي كمبادرة تنافسية بطريقة إبداعية بين الطلاب والطالبات، من خلال روايات وقصص محددة؛ لتقديم محتوى روائي يرتبط بتاريخ المملكة وما يتصل بها من تراث مادي ومعنوي، تحت إشراف مختصين من هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة التعليم.

وبيّنت الإدارة أن المسابقة تهدف لتطوير قدرات الطلبة في إتقان أساليب وأدوات سرد القصص الثقافية والتاريخية المرتبطة بتاريخ المملكة، بما يُسهم في غرس المبادئ والقيم الاجتماعية الأصيلة، وتعزيز الانتماء للوطن وتراثه.