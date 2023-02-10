تعليم جازان يرفع رصيده إلى 118 وساماً في برنامج جلوب البيئي

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حصدت عدد من المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 25 وساماً في تقييم بيانات الربع الرابع في برنامج جلوب البيئي لعام 2022م.

وشملت مجالات الأوسمة التي حصدتها الإدارة ” بروتوكول الغلاف الجوي، والمناخ، والغيوم، والأرض كنظام، والغطاء الأرضي، والهيدرولوجيا، ورطوبة التربة ودرجة حرارتها، ورصد أنواع السحب، وعلم الفينولوجيا، وعموم العالم، وتوصيف التربة، إلى جانب البحوث العلمية المنشورة في المعرض الافتراضي الخاص ببرنامج جلوب البيئي”.

وبينت الإدارة أن هذا الاستحقاق جاء بعد أن حققت المتوسطة الثانية للبنات في أبوعريش 10 أوسمة، وثانوية اللقية (بنات) 8 أوسمة ، ومتوسطة فرسان (بنات) 4 أوسمة ، فيما حقق كل من مجمع الخوبة التعليمي (بنين)، والثانوية الثانية بجازان (بنات) ومتوسطة وثانوية المعبوج (بنات) وساماً واحداً، ليصل إجمالي عدد الأوسمة التي حصلت عليها مدارس تعليم جازان خلال العام الحالي والأعوام السابقة 118 وساماً.

يذكر أن برنامج جلوب البيئي يعد أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التربوية، ومن ضمنها وزارة التعليم، بهدف تعزيز روح العمل الجماعي، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من العلوم واللغة الإنجليزية والحاسب والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.