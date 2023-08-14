تعليم جازان يرفع رصيده إلى 174 وسامًا في برنامج “جلوب” البيئي

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رفعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رصيدها في برنامج “جلوب” البيئي إلى 174 وسامًا ، في عدد من المجالات منها ؛ بروتوكول الغلاف الجوي، والمناخ، والغيوم، والأرض كنظام، والغطاء الأرضي، والهيدرولوجيا، ورطوبة التربة ودرجة حرارتها، ورصد أنواع السحب، وعلم الفينولوجيا، وعموم العالم، وتوصيف التربة، إلى جانب البحوث العلمية المنشورة في المعرض الافتراضي الخاص ببرنامج جلوب البيئي”.

وبينت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن هذا الاستحقاق جاء بعد أن حققت المتوسطة الثانية للبنات في أبوعريش 81 وسامًا ، وثانوية اللقية بنات 29 وسامًا ، ومجمع الخوبة التعليمي بنين 18 وسامًا ، ومتوسطة فرسان بنات 18 وسامًا وثانوية الأحد بنين 9 أوسمة والثانوية الثانية بجازان بنات 7 أوسمة وثانوية القرعاوي بنين 6 أوسمة ومتوسطة وثانوية المعبوج بنات 6 أوسمة .

ويُعد برنامج ” جلوب ” البيئي أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التربوية، ومن ضمنها وزارة التعليم، بهدف تعزيز روح العمل الجماعي، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من العلوم واللغة الإنجليزية والحاسب والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.