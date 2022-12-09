تعليم جازان يشارك في ملتقى يوم التطوع السعودي العالمي

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شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في المعرض المصاحب لملتقى يوم التطوع العالمي والسعودي الذي نفّذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، بمركز الأمير سلطان الحضاري .

وتضمّنت مشاركة الإدارة عرضًا لجهود منسوبي تعليم جازان التطوعية التي شملت خلال العام 2022م ؛ تنفيذ 742 فرصة تطوعية استفاد منها 936 ،7 متطوعًا ومتطوعة بمعدل 385،165ساعة تطوعية بمشاركة 17 فرقة تطوعية .

وبلغت نسبة المتطوعين من منسوبي تعليم جازان 90% ونسبة المتطوعين من خارج تعليم جازان 10%، كما تم عقد 17 شراكة مجتمعية مع مختلف الجهات استفاد منها 1000 فريق تطوعي ، فيما بلغ إجمالي المبادرات التطوعية المنفذة 3940 مبادرة استفاد منها 113,000 مستفيد من منسوبي التعليم والمجتمع .

كما أطلق تعليم جازان تزامنًا مع يوم التطوع السعودي العالمي عددًا من الفرصة التطوعية المتنوعة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي .