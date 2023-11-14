تعليم جدة: تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس جدة ورابغ وخليص

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أعلنت إدارة تعليم جدة اليوم الثلاثاء عن تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس جدة ورابغ وخليص وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس.

حيث قالت إدارة تعليم جدة اليوم في إعلان عاجل “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،ولسلامة الجميع .. تقرّر تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء 1 / 5 / 1445 هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص،و تعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء”.

وأضافت إدارة تعليم جدة “وسيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ”.