تعليم جدة ينهي استعداداتِه لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد

المناطق_واس

أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، واستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.

وقد هُيئت البيئة المدرسية المناسبة ووفرت كل الإمكانات الفنية والبشرية وتأمين التجهيزات المدرسية وأجريت الصيانة اللازمة، إلى جانب تنفيذ وتجهيز المشاريع التعليمية الجديدة التي أُنجزِت خلال الفترة الماضية.

وأوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة المهندس وسام آل حابس أنه تم تخصيص 21 فريق عمل للصيانة العامة وتخصيص 30 فرقة لصيانة المكيفات بالإضافة لتخصيص 11 فرقة لتركيب مكيفات جديدة في 90 مدرسة وكذلك صيانة المختبرات المدرسية والفصول الدراسية وأعمال النظافة استعداداً للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن جميع الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد تعمل منذ وقت مبكر لإنجاز المهام المناطة بها وفق خطط الاستعداد المعتمدة.

وبين أن إدارة المباني بالتنسيق مع شركة “تطوير” أكملت جميع اعمال الصيانة في جميع وذلك ضمن خطة الاستعداد حيث عملت إدارة التجهيزات المدرسية وادارة المستودعات على متابعة وصول وترحيل الكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية وفق خطة زمنية محددة لضمان استلام جميع الطلاب والطالبات الكتب من أول يوم دراسي، كما تم تسليم المواقع الخاصة بتنفيذ صيانة المختبرات المدرسية للمقاول المختص لصيانة 58 مختبراً مدرسياً، والعمل على تجهيز 44 فصلاً دراسياً لرياض الأطفال، وتأمين 4100 طاولة ومقعد دراسي.