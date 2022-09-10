تعليم ظهران الجنوب يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج “اكتشف مسارك الموجّه للمرحلة الثانوية”

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دعا تعليم ظهران الجنوب ممثلاً في إدارة النشاط الطلابي “بنين-بنات”، الطلاب و الطالبات للتسجيل في المرحلة الثانية لبرنامج “اكتشف مسارك الموجّه للمرحلة الثانوية”، الذي تنفّذه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسـك” بالتعاون مع وزارة التعليم.

ويهدف البرنامج – الذي يستمر التسجيل فيه حتى 4 / 2 / 1444 هـ – إلى اكتشاف الطلبة والتعرّف على ميولهم، والفرص التعليمية والمهنية المتاحة لهم في المستقبل، إضافةً لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المسارات المناسبة، وذلك بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ومسيرة التنمية الوطنية في رؤية المملكة 2030.

ويستهدف البرنامج المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج وتقاطعهم وقربهم مع الفئة الرئيسة، كما يستهدف الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وأولياء أمورهم، عبر أربع رحلات علمية متنوّعة، ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي: https://t.co/xfeaefY63y .